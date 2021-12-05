Lokantacı esnafı Şeb-i Arus’a hazır

Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerinde (Şeb-i Arus) lokantacı esnafının ‘Ahilik Kültürü’ne yakışır bir şekilde hizmet edeceğini söyledi.

Konya’nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri boyunca gerek yurt içinden gerek yurtdışından birçok misafire ev sahipliği yapacağını ifade eden Başkan Karamercan, “Şehrimize gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin rahat ve huzurlu bir şekilde şehrimizden ayrılmaları ve ilimizin imajının zedelenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlara büyük görevler düşmektedir. Dolayısıyla odamız da üzerine düşen görev ve sorumluluk bilincini yerine getirmeye devam etmekte ve her yıl olduğu gibi bu yıl da başta lokantacı ve otelci esnaflarımız olmak üzere diğer bütün esnaflarımızın Ahiliğe yakışır bir şekilde misafirperverliğimizi en iyi şekilde göstereceğimizi belirtmek istiyoruz. Özelikle ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olacağı Mevlana Müzesi civarında bulunan lokanta ve otellerimize, hizmet, temizlik ve hijyen ile halk sağlığı konularında gerekli uyarılar yapılmaktadır” dedi.

Karamercan, 2006 yılında karar alarak Hazreti Mevlana isminin yanlış kullanıldığı alanlardan biri olan Mevlana Böreği isminin Konya Böreği olarak değiştirildiğini hatırlatarak, “Lokantalarımıza gerekli uyarılar yapılarak zaman zaman yanlış yer, mekan ve ürünlerde kullanılmasının önüne geçilmiş ve toplumsal refleksin oluşumuna katkı sağlanarak Mevlana isminin bu şekilde kullanılması önlenmiştir. Aynı hassasiyeti diğer kurum ve kuruluşlarında göstermesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.