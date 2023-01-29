Konya Ticaret Odasının (KTO) Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ün 2023 yılına ilişkin ekonomik beklentileri değerlendirdiği toplantıda reel sektöre sağlanan destek ve teşvikler hakkında bilgi verdi.

Konya Ticaret Odasının, Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açıldı. Arıcı, gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından, konuşmasını gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk’ü kürsüye davet etti.

Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerime yapılan saldırıyı kınadığını belirten KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Hiçbir kişi, hiçbir sebeple Müslümanların mukaddesatını aşağılama özgürlüğüne sahip değildir. Bu ne bir ifade özgürlüğüdür ne de demokratik bir haktır. Yıllardır terör örgütüne kucak açan İsveç’in, Türkiye Büyükelçiliği önünde böyle bir saldırıya izin vermesi ülkemize karşı düşmanca tavır içinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. İki yüzlü bir siyaset izleyen İsveç’in NATO üyeliğine başvurusunu onaylamama konusunda devletimizin atacağı adımı destekliyoruz" dedi.

Dünya ekonomisine yönelik beklentileri dile getiren Başkan Öztürk, "2019 yılında başlayan ticaret savaşları ile devamında küresel salgın ve Rusya Ukrayna savaşının etkileri ile son 4 yıldır sıkıntılı bir süreç geçiren küresel ekonomide bir çok sorunu 2023’e taşıyarak başladık. Küresel enflasyon, para politikaları, küresel büyüme, enerji krizi ve gıda krizi gibi konular 2023’te de küresel ekonominin zorlanacağını göstermektedir. Küresel ekonomide 2023 yılı için en çok konuşulan konuların başında resesyon gelmektedir. 2023 yılında yavaşlamaların küçülmeye dönmesi ihtimali yüksektir. Yine benzer şekilde mal ticaretinde de 2023 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde daralma yaşanması beklenmektedir. Dünya 2023 yılına önemli belirsizlikler ile girerken Türkiye’nin de bu gelişmelerden etkilenmesi kaçınılmazdır" dedi.

"Borcunu ödeyen mükellefe destek önerisi"

Konuşmasında reel sektöre sağlanan Kredi Garanti Fonu ve Asgari Ücret destekleriyle ilgili bilgi veren Öztürk, Vergi Affı olarak bilinen Torba Yasa paketinde vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin de yer alması gerektiğine dikkat çekti. Öztürk, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız tarafından reel sektörümüzün kamuya olan borçlarına yönelik yeni bir Torba Yasa müjdesi verildi. Yeni Torba Yasa teklif tam olarak daha önce yapılan düzenlemelere paralel oldukça geniş tutulması bekleniliyor. Teklif çerçevesinde; 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasını paketin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içermesi öngörülüyor. Detayların Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Reel sektörümüzün talebi olan bu yeni paketin, işletmelerimize nefes aldıracaktır. Diğer taraftan devlete olan ödemelerini aksatmadan, düzgün ve düzenli bir şekilde yapan üyelerimiz de unutulmamalıdır. Borçlulara ödeme fırsatı tanırken borcunu zamanında ödeyen mükellefin de desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk, KTO’nun son bir aylık faaliyetlerini değerlendirdiği sunum ile konuşmasını tamamladı.