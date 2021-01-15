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Kızılay Kulu’da 380 ünite kan aldı
Konya’nın Kulu ilçesinde, Kızılay seyyar kan alım aracı ile bağışçılardan 380 ünite kan alındı.
KONYA 15.01.2021, 13:21
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Konya’nın Kulu ilçesinde, Kızılay seyyar kan alım aracı ile bağışçılardan 380 ünite kan alındı.Kulu’ya gelen Kızılay seyyar kan alım aracı 3 gün boyunca ilçede kaldı. Grup doktoru Adem Özdemir başkanlığında 6 personel ilçede bulundukları sürede 380 ünite kan alımı gerçekleştirdi. Kızılay yetkilileri, Kulu’ya üç ayda bir ekip olarak geldiklerini belirterek, “Bağışçılardan kan alımı yapıyoruz. Kan verecek olanlar önce doktor muayenesinden geçiriliyor. Daha sonra sağlık durumları müsait olanlardan kan alınıyor. Alınan kanlar laboratuvarlarda inceleniyor. Kan grupları belirleniyor, herhangi bir hastalık varsa tespit ediliyor ve telefonla bildirilerek sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor" dedi.
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