Karatay’da Divanlar Şehit Muharrem Öksüz Sosyal Tesisi açılıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak merkeze uzak Divanlar Mahallesine kazandırılan çok amaçlı Divanlar Şehit Muharrem Öksüz Sosyal Tesisi, 6 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılıyor.

Çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte toplamda 1 milyon 250 bin TL’ye mal edilen Şehit Muharrem Öksüz Sosyal Tesisi, 273 metrekarelik alanda projelendirildi ve sosyal tesisin içerisinde çok amaçlı salon, sosyal yaşam alanları ve derslikler gibi daha birçok bölüm bulunuyor.

Nitelikli yatırımlarla Karatay’da modern sosyal yaşam alanları oluşturduklarını kaydeden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; ilçede her hafta ya bir tesisin açılışını ya da yeni bir projenin temel atma programını yaptıklarını hatırlatarak, Şehit Muharrem Öksüz Sosyal Tesisi’nin de bölge halkının talepleri doğrultusunda hayata geçtiğini söyledi. 2015’te Hakkari Dağlıca’da şehit düşen Piyade Er Muharrem Öksüz’ün ismini tamamladıkları tesise verme kararı aldıklarının altını çizen Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak sosyal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bir hayata geçirmek için çabalıyoruz. Bu çerçevede Divanlar Mahallemizde yapımını tamamladığımız ve toplamda 1 milyon 250 bin TL’ye mal ettiğimiz Şehit Muharrem Öksüz Sosyal Tesisimizi de bu hafta sonu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 2015 yılında Hakkari Dağlıca’daki hain saldırıda şehit düşen Piyade Er Muharrem Öksüz’ün ismini tesisimize verdik. Bizim görevimiz, onun ismini yaşatmak ve ardında bıraktığı emanete sahip çıkmak. Allah makamını Ali etsin. Sosyal tesisimizin içerisinde derslikler, sosyal yaşam alanları ve daha birçok bölüm bulunuyor. Mahalle sakinlerimize özellikle de çocuklarımız ile gençlerimize yönelik pek çok kurs sosyal etkinlerin düzenleneceği tesisimizin Divanlar Mahallemize, hemşehrilerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.