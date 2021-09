Karatay Belediyesi’nin projeleri bir bir hayata geçiyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak ilçeye kazandırılan Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana Anaokulları hizmete açılıyor.

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana Anaokulları açılıyor. Söz konusu projelerin yapıldığı Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mahallelerinin önemli eksiğini tamamlayacak olan okullar, 21 Eylül Salı günü Köprübaşı Mahallesi’nde düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine sunulacak. Karatay Belediyesi’nin eğitim alanındaki önemli eğitim projeleri arasında yerini alan 8 derslikli olarak tasarlanan Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana Anaokullarında çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak, idari bölümler, servis alanları ve 12 araçlık otopark bulunuyor. İki anaokulu, toplamda 7 milyon 600 bin liraya mal oldu.

“Amacımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesine katkı sunmaktır”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’a değer katacak her türlü çabayı sürdürmeye devam ettiklerini belirterek eğitimi önemseyen bir belediye olarak iki projeyi daha tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarının altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Köprübaşı Mevlana ve Hamzaoğlu Anaokullarımız, eğitim hayatlarının başında olan çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak konforlu, ferah birer eğitim tesisi oldu. Amacımız, geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesine katkı sunmak. İnşallah buralarda eğitim alacak yavrularımız, ülkesini ve milletini seven vatanı için çalışıp üreten insanlar olacaklar ve gelecekte onlar da iyi yerlere gelerek daha güzel projelere katkı sağlayacaklar. Hamzaoğlu ve Köprübaşı Mevlana Anaokullarımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.