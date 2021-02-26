banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
Bitcoin dolandırıcılarına dikkat: 328 kişi bu tuzağa düştü
Bitcoin dolandırıcılarına dikkat: 328 kişi bu tuzağa düştü
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan mahalle ziyaretleri

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

KONYA 26.02.2021, 14:33
5
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan mahalle ziyaretleri

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Karatay’ın merkeze uzak Beşağıl ve Yağlıbayat mahallelerini ziyaret etti. Başkan Hasan Kılca, mahalle sakinleriyle bir araya geldiği ziyaretlerinde muhtarlar ile bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi, belediyenin söz konusu mahallelerde yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretleri kapsamında Hasan Kılca ve Mehmet Genç, ilk önce Yağlıbayatlılarla buluştu. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen ve yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle buluşan Kılca, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve teneffüste onların oyunlarına katıldı.

“Salgın ile mücadelemizi ve tedbirlerimizi asla gevşetmemeliyiz”

Başkan Hasan Kılca, vakaların artış eğilimine girdiği bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kurallarına biraz daha fazla bir hassasiyetle riayet edilmesini istedi, salgın ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Hasan Kılca, “Ülke olarak millet olarak Korona virüsü illetinin yakıcı, yıkıcı ve öldürücü etkisine ailelerimizden birilerinin veya çevremizden tanıdıklarımızın vefatlarıyla maalesef tanıklık ediyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen zaman zaman tedbir almakta üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmiyoruz. Zira son dönemlerde salgınının pozitif değerlerinin yükseldiğine dair bilgiler geliyor. Salgın ile mücadelemizi ve tedbirlerimizi asla gevşetmemeliyiz. Maskeye özellikle dikkat etmeliyiz çünkü maske, bu beladan kurtulmanın çok önemli bir yolu. Temizliğe ve mesafeye de özen gösterelim, dikkat edelim. Şehir merkezine uzak bütün mahallelerimizde olduğu gibi Yağlıbayat Mahallemizde de yüz yüze eğitim devam ediyor. Biz de yavrularımızın yeniden sınıf arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın verdiği coşkuları ile heyecanlarına ortak olduk. Çocuklarımızın yaşadığı bu mutluluğun ülke genelinin tamamında yaşanması için herkesin üzerine düşeni yapması ve tedbirlere sonuna kadar uyması son derece önemli. Onun için de ülke olarak ve millet olarak bu işi çok daha sıkı tutmalıyız. İnşallah devletimizin kararlılığı, milletimizin de desteğiyle bu illetten çok yakın bir zamanda hep birlikte kurtulacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca’dan Beşağıl’da evi yanan aileye geçmiş olsun ziyareti

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Hasan Kılca, Yağlıbayat’ın ardından Beşağıl’a geçti. Beşağıllı hemşehrileriyle buluşan Başkan Hasan Kılca, burada da vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Hasan Kılca, Beşağıl ziyareti kapsamında mahalledeki yangında evi yanan Nizamettin Ulus’u da ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Çıkan yangın hakkında bilgi alan Hasan Kılca, Nizamettin Ulus’un evinin yeniden yapılması ve hasarın giderilmesi noktasında Karatay Belediyesi olarak gereken desteği vereceklerini söyledi.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19