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Kahvehanede baskınında sigaramatik ele geçirildi
KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE KAHVEHANE BASKININDA SİGARAMATİK ELE GEÇİRDİ.
KONYA 17.09.2020, 14:26
Konya’nın Akşehir ilçesinde kahvehane baskınında sigaramatik ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Selçuk Mahallesinde bir kahvehanede sigaramatik olduğunu tespit ederek baskın düzenledi. Yapılan baskında sigaramatik ve içerisinde bulunan sigara ve paralara el konulurken işyeri sahibi ve işyerinde çalışan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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