Hüyük’te yağmur için şükür duası

Konya’nın Hüyük ilçesinde planlanan yağmur duası, etkili olan yağmur yağışı dolasıyla şükür duasına dönüştürüldü.

Hüyük şehir merkezinde çiftçiler ve vatandaşlar, camilerde kılınan cuma namazı sonrasında Hüyük kapalı pazar yerinde yağmur duası yapmak üzere bir araya geldi. Yağmur için planlanan dua programı ilçede süren yağış dolayısıyla şükür duası olarak gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz tarafından yaptırılan duada katılımcılar ellerini semaya kaldırarak ekili alanları için bolluk bereket diledi. Şükür duasına Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, daire amirleri, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı. Katılımcılara dua sonrasında yemek ikramında bulunuldu.