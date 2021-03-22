Doç. Dr. Tonyalı: “Ailesel kanser sendromu olanlarda erken tarama yapılmalıdır”

Doç. Dr. Önder Tonyalı, ailesel kanser sendromu bulunanların kanser taramasına erken yaşlarda başlamasını önerdi.

Medicana Konya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, kanserin genetik geçiş göstermesi hakkında bilgi verdi.

Ailesel kanser sendromlu bireylerde kanserin normal popülasyona göre daha genç yaşta meydana geldiğini kaydeden Doç.Dr. Tonyalı, “Bu nedenle ailesel kanser sendromlarında kanser taramaları erken yaşlarda başlanmalıdır. Bazı ailesel kanser sendromlarında kanser gelişimi yüzde 100 iken bazılarında yüzde 40-80 arasında değişmektedir. Teknikteki gelişmelere bağlı olarak günümüzde genetik bozuklukların tespit edilmesi basitleşmiş ve hızlanmıştır. Bazı kanser türlerinde ailesel özellik varlığı mutlaka araştırmak gerekirken örneğin meme ve over kanseri gibi bazılarında aile hikayesine ve patolojik bulgulara göre ileri araştırma uygulanabilir. Mutasyon kanser gelişen kişide araştırılmalı, ilgili mutasyon saptanırsa diğer aile bireyleri tetkik edilmelidir” dedi.

Doç. Dr. Tonyalı, ailesel kanser sendromu olan veya kanser yatkınlık genleri pozitif olan bireylerde normal popülasyona göre kanserin daha erken yaşta meydana geldiğini vurgulayarak şunları söyledi; “Bu nedenle erken tanı için tarama programları normal kişilere göre erken başlanmalı ve normal tarama programlarında olmayan ilave tetkikler yapılmalıdır. Gerekirse kanser gelişmemesi için proflaktik cerrahi uygulanmalıdır. Bazı kanser ilaçları sadece bir spesifik gen mutasyonu varlığında etkilidir. Mutasyon tespiti bu hastalarda kanser tedavisi için bir seçenek oluşturabilir. Bu yararlarına karşılık kanser yatkınlık genlerinden birinin tespiti bireyde sosyal ve psikolojik strese neden olabilir. Bu nedenle kanser yatkınlık ve ailesel kanser sendromu genlerinin tetkikleri kar ve zararı dikkate alınarak yapılmalıdır.”