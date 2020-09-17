Büyükşehir’den Seydişehir’de asfalt çalışması
TÜM İLÇE MERKEZLERİNE PRESTİJ CADDELER KAZANDIRAN VE MAHALLE YOLLARINDAKİ ÇALIŞMALARI SÜRDÜREN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SEYDİŞEHİR İLÇE MERKEZİNDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI.
Tüm ilçe merkezlerine prestij caddeler kazandıran ve mahalle yollarındaki çalışmaları sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması yaptı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe yollarında kalitenin yükselmesi amacıyla yoğun mesaisini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki tüm ilçe merkezlerinde prestij caddeler kazandırdıklarını, mahalleleri diğer mahallelere ve ilçe merkezlerine bağlayan yollarda yoğun olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, ilçe merkezlerinde yeni yolların yapımı konusunda da çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Seydişehir ilçe merkezinde Şehit Muhsin Kiremitçi Caddesi, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Fen Lisesi’nin bulunduğu bölgedeki 1 kilometrelik bölünmüş yolda sıcak asfalt çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Başkan Altay, bu sezon Seydişehir Otogarı ve İtfaiye Merkezi önünde de asfaltlama çalışması gerçekleştirerek hizmete sunduklarını belirterek, tüm ilçelerde yol kalitesinin yükselmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
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