Başkan Pekyatırmacı: “Konya’mızın misafirperverliğini dünyaya tanıtacağız”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları” çerçevesinde Nişantaş Mahallesi Adnan Sürmegöz Nişantaş Köşe Camii’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Nişantaş Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı Adnan Sürmegöz Nişantaş Köşe Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından esnaf ve mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi.

“Konya’daki kardeşlik ortamı tüm dünyaya örnek olacak”

Konya’nın 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 5. İslami Dayanışma Oyunları ile uluslararası arenada büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu organizasyonda 56 ülkeden 4 bin 200 sporcuyu şehrimizde misafir edeceğiz. Hem şehrimizi tanıtacak, hem de şehrimizin misafirperverliğini 56 ülke özelinde tüm dünyaya göstermiş olacağız. 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’da en başından bu yana hummalı bir hazırlık devam ediyor ve artık olimpiyatlara sayılı günler kaldı. Bu organizasyonun başarısı için çaba ve gayret sarf eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere Konya Büyükşehir Belediyemiz ile merkez ilçe belediyelerimiz ve paydaş olan tüm kurumlarımız ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyuyorlar. Tüm İslam ülkelerinin gözünün Konya’da olacağı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışına teşrif edecekleri 5.İslami Dayanışma Oyunları’nın başarılı bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Buradaki kardeşliğin tüm dünyaya örnek olması temennisiyle tüm hemşehrilerimizi açılış törenine ve sonrasında oynanacak olan müsabakalara davet ediyorum. Ayrıca, müsabakalarda mücadele edecek tüm misafir sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

5. İslami Dayanışma Oyunları’nın tanıtımına ve şehir ekonomisine de önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Konya’ya gelen tüm misafirlerimizi başta Sille ve Tropikal Kelebek Bahçesi olmak üzere şehrimizin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını ziyaret etmeye, Konya’nın güzelliklerini görmeye davet ediyorum” diye konuştu.