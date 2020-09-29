Başkan Oprukçu asfalt çalışmalarını inceledi
KONYA’NIN EREĞLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN OPRUKÇU, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE EREĞLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMASINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK GEREKEN TALİMATLARI VERDİ.
Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını inceledi. Asfalt noktasında önemli hizmetler yaptıklarına vurgu yapan Başkan Oprukçu, “Ereğli’mizde birçok cadde ve sokakta asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Gerek ekiplerimizin tespit ettiği gerekse hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yol medeniyettir, bu bilinçle daha önce belirttiğim gibi şehrimizde bozuk yol bırakmamak adına büyük bir özveri gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de imkanlarımız ölçüsünde asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda bize inanan, güvenen ve her zaman desteğini hissettiğimiz hemşehrilerimizin verdiği güçle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
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