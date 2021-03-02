Başkan Hasan Kılca’ya “özel” ziyaretçiler

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulunun özel öğrencileriyle bir araya geldi.

Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulunun özel eğitimli öğrenci ve öğretmenleri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Karatay Belediyesi tarafından desteklenen sera projesinde kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünlerle birlikte ziyarete gelen öğrenciler, ürünleri Başkan Hasan Kılca’ya hediye ederek destekleri için teşekkürlerini iletti.

“İnsanımızı mutlu etmeye devam edeceğiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılca, geçtiğimiz yıl Kasım ayında faaliyete geçirilen serada haftanın 5 günü ana sınıfından lise son sınıfa kadar 3 farklı kademede engelleri bulunan özel çocukların peyzaj ile bitki yetiştirme dersi aldığını hatırlattı. Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda özellikle orta ile ağır zihinsel engelli otizmli çocukların eğitim gördüğünü aktaran Hasan Kılca, “167 özel öğrenciye doğayla iç içe eğitim imkanı sunuluyor. Bu eğitimlerinin yanı sıra sera projesi sayesinde de öğrencilerin hayatına renk katılmaya çalışılıyor. Bu proje uzun bir süredir hayata geçirilmesi planlanan bir projeydi. Okul yönetimi bizlere bu isteklerini iletti. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu anlamlı projeye gereken desteği vermiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Zira bilindiği gibi bu tür projeler; onların çevreyle ve toprakla ilgilenmesine imkan sunarken her insana huzur verdiği gibi bu gençlerimize de huzur veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.