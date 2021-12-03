Başkan Hasan Kılca vatandaşlarla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Akabe Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma buluşmalarını ara vermeden sürdürüyor. Başkan Kılca, bu hafta Akabe Mahallesi’ni ziyaret ederek Beyşehirliler Yapıcı Camisi’ndeki Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen, belediyenin mahalledeki çalışmalarını istişare eden Başkan Hasan Kılca’ya AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de eşlik etti.

“Hizmet yolculuğumuza hemşehrilerimizle devam edeceğiz”

Mahalle ziyaretlerini ve Cuma Buluşmalarını belediyecilik hizmetlerini mahalle halkının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek adına güzel bir fırsat olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Hasan Kılca, göreve geldikleri günden bu yana katılımcı belediyeciliği önemsediklerine dikkat çeken Başkan Kılca, “Her zaman vatandaşlarımızla bir aradayız. Bu kapsamda mahallelerimizi sık sık ziyaret ederek, hemşehrilerimizle mahallelerimizin taleplerini ve varsa eksikliklerini yerinde görüyoruz. İlçemizin tüm konuları bağlamında çözüm üretmek adına önem verdiğimiz bu buluşmalarımız aynı zamanda ilçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetme anlayışımızın da bir göstergesi. Bu tür buluşmalar aynı zamanda bizlere, hazırladığımız projelerimiz ile yatırımlarımızı da bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme fırsatı sunuyor. İnsan ve çevre dostu, estetik, katılımcı ve modern bir ilçe hedefiyle modeliyle hizmet yolculuğumuza hemşehrilerimizle birlikte devam edeceğiz” dedi.