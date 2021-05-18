Başkan Çiğdem’den bayramlık teşekkürü

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Ramazan Bayramında düzenlenen organizasyonla ilkokul çocuklarına bayramlık kıyafet hediye eden vakfa teşekkür etti.

Başkan Çiğdem, Hüyük Belediyesi ile Ege Özel Çocuklar Vakfı’nın müşterek organizasyonu ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Hüyük ilçesinde öğrenim gören ilkokul öğrencilerine yönelik bayramlık dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti. Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilçede ilkokullarda 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda öğrenim gören tüm çocukların yaş ve ayakkabı numaralarının alındığını vurgulayan Çiğdem, “Bedenlerine uygun penye ile ayakkabılardan oluşan bayramlık hediyeleri bayram öncesinde 23 mahallemizdeki toplam 750 ilkokul öğrencisi çocuğumuza ulaştırıldı. Öğrencilerimizin yüzünü güldüren vakfımıza, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.