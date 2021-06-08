Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Caddesi ve Kültürpark arasında faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Salgın süreci sona erdiğinde çay buluşmaları, mahalle ve ev ziyaretleri yapmayı dört gözle beklediklerini belirten Başkan Altay, “Özlediğimiz güzel günleri birlikte yaşayacağız“ dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Mevlana Caddesi’yle Kültürpark arasında esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sohbet eden Başkan Uğur İbrahim Altay, pandemi sürecinde özlem duydukları esnaf ve vatandaş ziyaretlerine pandemi kuralları çerçevesinde devam ettiklerini söyledi. Salgın süreci sona erdiğinde çay buluşmaları, mahalle ve ev ziyaretleri yapmayı dört gözle beklediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu zor günleri inşallah kısa zamanda aşacağız ve özlediğimiz güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bizler vatandaşlarımıza hizmet ederken dertleriyle dertlenmeye, sevinçleriyle mutlu olmaya devam edeceğiz” dedi.