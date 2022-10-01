Başkan Altay: “Gençler ecdat yadigarı eserleri yakından tanıyor”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisine yönelik “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla düzenlediği İstanbul tarih gezisi başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin ilk grubunun İstanbul programını gerçekleştirdiğini ve çok mutlu olduklarını belirterek, 60 bin öğrencinin ecdat yadigarı eserleri ziyaret ederek yakından tanıyacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın 31 ilçesindeki 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisine yönelik günübirlik İstanbul gezisi programlarını başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki liseli gençleri “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla Selçuklu payitahtından Osmanlı payitahtına tarihi bir yolculuğa çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehirleri imar ederken nesilleri de ihya etmek için çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Konya genelindeki 11. ve 12. sınıfa giden gençlerimize yönelik İstanbul tarih turumuza başladık. Öğrencilerimizin ilk grubu ecdadımızın emaneti tarihi mekanları ziyaret ederek yakından tanıma fırsatı buldu. Hepsi mutluluklarını dile getirdi. Bu sayede onların tarih bilincinin gelişimine katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öğrencilerimize keyifli geziler diliyor, hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstanbul gezisine katılan liseli gençler ise böyle anlamlı bir organizasyonda bulundukları için çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Altay’a teşekkür etti. Sabah erken saatlerde rehberler eşliğinde Konya’dan Yüksek Hızlı Tren’e binen öğrencilere yolculuk sırasında tarihi karakterlerin canlandırıldığı tiyatro gösterileri sunuluyor. Öğrenciler İstanbul’da; Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii, Gülhane Parkı başta olmak üzere ecdat yadigarı mekanları ziyaret ediyor. Öğrenciler katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul’da unutamayacakları bir gün geçiriyor. Program çerçevesinde 60 bin öğrenci İstanbul’a götürülecek.