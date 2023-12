Hazreti Mevlana’nın “Şeb-i Arus” yani “düğün gecesi” olarak ifade ettiği, Hakk’a vuslatının 750’inci yılının idrak edildiğini belirten Başkan Altay, Mevlana’nın binlerce yıllık İslam medeniyetinin en önemli şahsiyetlerinden birisi olduğunu ifade etti. Anadolu topraklarının İslam düşüncesinin ana merkezi haline gelmesinde Mevlana’nın ortaya koyduğu; fıkıh, itikat ve tasavvuf anlayışının çok büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Altay, gerek yaşadığı dönemdeki insanların, gerekse günümüz insanının maddi ve manevi birçok sıkıntısına reçeteler sunan Hazreti Pir’in, 13. yüzyılın en sıkıntılı dönemlerinde dahi coşkun ve sağlam inancının, toplumu her türlü zorluğa karşı bir arada tuttuğunu vurguladı. Başkan Altay, “Dünden daha fazla sevgiye, kardeşliğe ve dostluğa muhtaç olan dünyamız, Hazreti Mevlana’nın evrensel diline yeniden kulak vermek zorundadır. Hiç şüphesiz her dönemin kendine has zorlukları var. Fakat şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki; tüm zorlukları ancak Mevlana Hazretleri’nin yaptığı gibi paylaşarak, birbirimize kenetlenerek ve dost olarak aşabiliriz. Mevlana Hazretleri’ne ve onun gibi tüm insanlığa yol gösteren onca münevver şahsiyete ev sahipliği yapan topraklarda yaşıyoruz. Ümit ediyorum ki tüm insanlığın ihtiyacı olan barış ve dostluk iklimi, yine bu topraklardan dünyaya yayılacak” diye konuştu.



Mevlana yılı etkinlikleri 2024'te de devam edecek

2023’ün Hazreti Mevlana’nın Hakk’a vuslatının 750. yıl dönümü olduğunu ve bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Mevlana Yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Başkan Altay, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte Mevlana Yılı kapsamında sene içerisinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok çalışma gerçekleştirdik. Hepimizi derinden yaralayan Şubat depremleri nedeniyle programlarımızı yıl sonuna doğru kaydırmak zorunda kalsak da inşallah 2024 yılı içerisinde de Hz. Pir’i anmak için planladığımız pek çok etkinliği düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Konya’da her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında, Mevlana Hazretleri’nin vuslatını “Şeb-i Arus” etkinlikleriyle andıklarını belirten Başkan Altay, “750. yıl olmasından dolayı bu etkinlikler bu sene çok daha farklı bir atmosferde icra edilecek. Törenler boyunca Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezimizde yapılacak semâ programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlik düzenlenecek. Ben tüm Mevlana dostlarını Konya’mızdaki bu büyük buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.