Mobilya sektöründe, ürettiği ürün ve sunduğu faydayı marka ismiyle buluşturan tek firma olan Konfor Grup; Konfor Mobilya ve Konfor Yatak markaları ile, 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda, toplamda 750 metrekareyi bulan stantlarıyla yerini almaya hazırlanırken, 2024 yılına ilişkin yepyeni bir projeksiyon sunmaya devam ediyor.

Mobilya sektöründe kilit bir nokta: İstanbul Mobilya Fuarı

1978 yılında Konfor markası ile İzmir’de başlayan sektör yolculuklarına her geçen gün biraz daha büyüyen ve güçlenen iştiraklerini Konfor Grup çatısı altında toplamaya karar derdiklerini belirten Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi Akın Can, gerçekleştirdikleri basın toplantısında Konfor Grup için 2024 yılının gerek Konfor Grup markaları gerek yatırımcılar için yeniliklerle dolu ve karlılığın arttığı bir yıl olacağını ifade etti. Can, “Öncelikle var olan üç önemli markamız Konfor Mobilya, Çetmen Mobilya ve Konfor Yatak ile inşaat sektöründeki markamız Landor İnşaat’ın bundan böyle Konfor Grup çatısı altında, genel stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini paylaşmak isterim. 2024 yılında Turquality destekli markamıza globalde 30, Türkiye’de 130 yeni mağaza eklemeyi hedefliyoruz. İstanbul Mobilya Fuarı’nın yeni yatırımcılarla buluşmamız adına bizler için kilit bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Karlı bir iş ortaklığı ile yatırımlarının karşılığını global ölçekte almayı hedefleyen tüm yatırımcılarla işbirliklerine açığız” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir ve çevreci bir tesis: Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü

Tüketicilerine premium bir marka deneyimi yaşatmanın ve uzun ömürlü ürünlerle faydalı bir alışveriş hissi uyandırmanın markaları adına temel stratejilerinin başında geldiğini belirten Can, “Tüketicilerin markayla buluştuğu alanlarda katma değerli bir iletişim çalışması yürütmek Konfor Grup’un en önemli stratejik hedeflerinden biridir. Markalarımızda en temel prensibimiz, müşterilerimizin alışkanlıklarını, davranış eğilimlerini onlarla eşzamanlı olarak fark etmek ve ürünlerimizi buna uygun fonksiyonellikte, yalın ve sade çizgileri göz ardı etmeden üretmek aslına bakarsanız. Bu doğrultuda bizleri inanılmaz heyecanlandıran, ülke ekonomisine kattığımız katma değeri artıracak, 2024 yılının ilk çeyreğinde hayata geçireceğimiz, sürdürülebilir ve çevreci anlayışla yaptığımız yeni faaliyet alanımız ‘Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü’nü sizlere duyurmanın gururunu yaşadığımı belirtmek isterim.” dedi.

Doğaya ve insana saygılı, yeşil işletme

163 bin m2 üzerine kurulu, 30 bin m2 yeşil alana sahip modern bir yapı olarak Türkiye’nin en büyük entegre mobilya üretim tesisi olacak Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü hakkında bilgi veren Akın Can konuya ilişkin şunları kaydetti: “Konfor Park Üretim ve Yaşam Tesisi’miz aynı zamanda İzmir’in de en büyük 2. fabrikası olarak dikkat çekiyor. Üretim binalarında, çalışan motivasyonu ve enerji tasarrufu açısından, gün ışığını çalışma alanlarına taşıyan doğal aydınlatma ile sağlandığı, bizler için son derece önemli iş sağlığı güvenliği için çatısında geçirgen alanlar bulunan, doğaya ve insana saygılı, sıfır iş kazası ile süreçlerini yöneten bir yeşil işletme olacak Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü sayesinde 2024 yılında istihdam hedefimizi 2 bin 500 kişiye çıkarmış bulunmaktayız. Çatısında toplanan yağmur sularının, filtrasyon sağlanarak kullanım suyunda ve peyzaj sulamasında tekrar değerlendirileceği, enerji tasarruflu teknolojiler kullanılarak enerji ihtiyacının bir bölümünün yenilenebilir kaynaklarından sağlanacağı Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü, basketbol, voleybol sahaları, spor salonları ve yemek alanlarıyla çalışanlarımız açısından da tam bir sosyalleşme alanı olacak.”

“Konfor’da Kadın Gücü”

Tasarımlarını dünyanın 32 ülkesine ihraç eden Konfor Grup olarak 2024 yılının en önemli projelerinden olacak ‘Konfor’da Kadın Gücü’ çalışmaları için açıklamalarda bulunan Can, “Konfor Grup olarak iş hayatımızda kadın gücüne her daim önem vermiş ve buna uygun çalışma prensipleri edinmiş bir firmayız. Bu doğrultuda başlattığımız ‘Konfor’da Kadın Gücü’ projemizle birlikte, 2024 istihdam hedeflerimize uygun olarak, işe alım süreçlerinde pozitif ayrımcılık politikası ile hareket edeceğiz. Öte yandan yıl boyu gerçekleştireceğimiz çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile destekleyeceğimiz “Konfor’da Kadın Gücü”nü Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü ile birlikte hayata geçireceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız bu proje sayesinde kadınların meslek edinmelerini, ekonomik güçlerini kazanmalarını ve iş hayatına aktif katılımlarını üretken projelerle destekleyeceğiz. Geçmişten günümüze Konfor Grup olarak, çalışanlar arasında eşit fırsatlar ve maaş politikalarını benimseyip adil bir iş ortamı oluşturmaya özen gösterdik. Bu yepyeni projemiz ile var olan bakış açımızın altını daha da çizmeyi hedefliyoruz. Projemizle birlikte 3 yılın sonunda toplamda 1500 kadın çalışan istihdamı planlıyoruz. Kadınların üretimden yönetime geniş bir düzlemde liderlik rollerine yükselmesini teşvik eden bir ortam yaratmanın, şirketin sürdürülebilirlik ve çeşitlilik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

“2024 ‘Konfor Yılı’ olacak”

Konfor Grup olarak 2023’ü yurtiçinde 130, yurtdışında 32 ülkede 14 adet mağaza ile kapattık. Toplamda 1.5 milyar TL’lik mobilya pazar payı ile tamamladık. Aynı zamanda 2023, 15 milyon dolarlık ihracat yaptığımız bir yıl oldu. 2024 ihracat hedefimiz ise 25 milyon dolar olup, 44 ülkede faaliyet göstermeyi planlıyoruz.

2024 yılına ilişkin 130 yeni mağaza ve 2 milyar 750 milyon TL’lik pazar payı hedefi ile önümüzdeki üç yılın sonunda toplam 450 mağaza ve 9 milyar TL’lik pazar payı hedefi itibariyle hareket ettiklerinin altını çizen Akın Can, “2023 yılı iç pazar açısından hedefe paralel, ihracat açısından ise yeni pazarların açılmadığı mevcut pazarlarda hedefin korunduğu bir yıl oldu. 2024 yılında özellikle iç pazarda tüketicinin alım gücüne paralel hareket eden firmaların pazar payında ciddi bir artış öngörüyoruz. İhracat pazarı açısından da Amerika ve Afrika’nın yeni pazarlar arasında yerlerini alacağını düşünüyoruz. Ayrıca, yatak pazarı için 2024 için oldukça potansiyelli bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Uyku grubu ürünleri her geçen gün tüketiciler nezdinde yaşam sağlığına katkı sağladığı için önemini artırıyor. Bu da markalar için yeni ve bir o kadar da rekabetçi pazar sağlanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla 2024 yılında Konfor Yatak markamız, tüketicilere sağladığı medikal ve ergonomik faydalarla rakiplerden ayrışarak yatak sektöründe pazar payını en hızlı artıran marka olmayı hedefliyor.

2024 yılını “Konfor Yılı” ilan ettik çünkü tüm sektör bilgimiz ve tecrübemizle; hem bayi kanalında daha da güçlenecek hem de bizden ürün satın alan tüm müşterilerimiz ile yepyeni koleksiyonları deneyimleyeceğimiz güzel bir döneme giriyoruz. İmzamız olan her koleksiyonda ‘Konfor’ lüksünü tüm müşterilerimize yaşatacağımıza inancım tam.” şeklinde konuştu.