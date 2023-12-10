Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından projelendirilen Trabzon Biyoteknoloji, İnovasyon ve Yazılım Merkezi’nde (BİOİNOVAS) bir yıl önce basın tanıtımı yapılan ve üretimi için milyonlarca lira harcanan kremin akıbeti bilinmiyor.

TTSO bünyesinde oluşturulan Biyoteknoloji, İnovasyon ve Yazılım Merkezi’nde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yetişen endemik bitkilerin araştırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Karadeniz'de yetişen ve halk arasında 'kokulu üzüm' olarak bilinen siyah asma cinsi İsabella üzümleri, karayemiş ve zifin çiçeğiyle ilgili Avusturya İlaç Enstitüsü Kurumu'nda çeşitli araştırmalar yapıldı. 2021 yılının 3 ayrı hasat döneminde toplanan üzümlerden alınan numuneler Avusturya'ya gönderildi. Yoğun çalışmalarla kokulu üzümden hücre yenileme özelliğine sahip organik krem üretildi.



Üretilen krem ile ilgili 29 Eylül 2022 tarihinde dönemin TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu’nun da katılımı ile Trabzon Biyoteknoloji, İnovasyon ve Yazılım Merkezi’nde (BİOİNOVAS) basın lansmanı da yapılırken, üretilen kreme ‘Vis Amari’ ismi verildiği ve markanın tescil edildiği açıklandı. Türkçe'de ‘Sev Beni’ anlamı taşıyan kremin üretimi için 2 ton üzüm toplandığı, bunların extratını çıkarıldığı ve depolandığı duyuruldu. Yapılan pazar araştırmalarında ürünün kaliteli olduğu ve pazarda önemli yer tutacağı ifade edilirken, Hacısalihoğlu o dönemdeki açıklamasında “Bölgemizde yetişen, antibiyotik ile antioksidan özellikleri dünyadaki benzerlerine göre 6 kat daha fazla olan ve hücre yenileme özelliğe sahip üzümü, katma değerli ürünlere dönüştürerek dünya piyasalarına sunacağız” ifadelerini kullandı. Ancak seri üretime geçileceği açıklanan krem ise o günden bu yana adeta sırra kadem bastı.

TTSO’da 2022 yılının Ekim ayında yapılan seçimlerin ardından yönetim değişikliği de yaşanırken, Suat Hacısalihoğlu’nun yerine Erkut Çelebi, Yönetim Kurulu başkanlığına seçildi. Çelebi, döneminde de krem ile ilgili ağızları bıçak açmazken, kremin akıbeti merak ediliyor.