Kış aylarında kapalı havalarda ortaya çıkan olumsuz duygu değişikliklerinin mevsimsel depresyonun belirtisi olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Soğuk ve kapalı havalarda uyku sorunları, iştahı kontrol altına alamama, endişe, kaygı ve sosyal ilişkilerde sorun yaşanması gibi şikayetlerin kış depresyonuna işaret ettiği belirtildi.

Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde görevli Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, kış depresyonunu yenmek için ışık terapisinin melatonin ve serotonin seviyelerini dengeleyeceğini söyledi. Kadınların erkeklere oranla kış depresyonunu daha yoğun yaşadığını dile getiren Seçkin, "Kış depresyonu diğer adıyla mevsimsel depresyon, genelde sonbaharın sonlarına doğru başlayıp, ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte azaldığını görüyoruz. Genelde havaların soğuması, gün ışığının giderek azalması, günlerin kısalması, özellikle dışarı ortam şartlarının değişmesiyle birlikte kişilerde bazı belirtiler görülmeye başlıyor. Bu belirtiler özellikle; uyku sorunları, enerji düşüklüğü, duygu değişiminde olan değişimler, iştah artışı ve günlük aktivitelerde düşüş gözlemleyebiliyoruz. Özellikle kuzey bölgelerde yaşayan insanlar risk grubunda. Araştırmalara göre bu durumdan kadınlar erkeklerden daha çok etkileniyor. Aile öyküsü olanlar ise risk grubunda" diye konuştu.



"Haftada 3 gün 30’ar dakika yürüyüş"

Fiziksel aktivitelerle güneş ışınlarına maruz kalarak kişinin enerjisinde artış olacağına dikkat çeken Seçkin, "Mevsimsel depresyon yaşayan kişilerin melatonin ve serotonin seviyelerinde değişiklik oluyor. Bu duruma karşı da ışık terapisi öneriyoruz. Işık terapisinde; özellikle sabah saatlerinde uzun bir süre parlak ışığa maruz kalmak. Bu melatonin ve serotonin seviyelerinde artışa sebep oluyor ve enerjiyi artıyor. Bunu yapamayanlar ise muhakkak gün ışığına maruz kalmalıdır. Güneşli günlerde özellikle dışarıda daha çok vakit geçirilmelidir. Fiziksel aktiviteler, haftada 3 gün 30 dakikalık yürüyüşler yapılabilir ya da kişi güneşi gördüğünde balkona çıkıp direkt güneş ışığına maruz kalabilir" ifadelerini kullandı.



Sosyal izolasyona dikkat

Kış aylarında özellikle eve kapanmaktan dolayı sosyal anlamda izole olunduğunu ifade eden Psikolog Seçkin, şunları kaydetti:

"Kış aylarında genelde evlere kapandığımız için sosyal anlamda da izole oluyoruz. Bu sosyal izolasyonun önüne geçmek için de aktivitelere ve sosyalleşmeye devam edilmelidir. Bu da kış depresyonunun önüne geçmek için önemli etkenlerden bir tanesidir. İzolasyon depresif duygu durumunu arttıran bir durum. Kişi kış aylarında yalnız kalmak yerine sosyal aktivitelerini artırarak izolasyonun önüne geçebilir."