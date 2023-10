Kış aylarının yaklaşması ile birlikte kadınlar arasında kış hazırlıkları telaşı başladı. Yardımlaşma yani imece kültürü ile yapılan hazırlıklar ile yufkalar pişirilerek kışın börekten ekmeğe kadar farklı şekillerde tüketiliyor.



Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, imece usulü her gün bir kişinin kışlık yufkasını yapıyor. Pişirilen yufkalar, kışın ekmek ya da börek olarak tüketiliyor. Kimileri ise yöresel tirit ile sofralarını süslüyor. Sındırgı’da kış hazırlığı telaşı yaşayan kadınlar imece usulü kışlık yufkalarını hazırlıyor. Kırsal mahallelerin yanı sıra ilçe merkezinde de mahalle kültürü ve imece geleneği yaşatılıyor. Sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başlayan kadınlar, her gün bir kişinin kışlık yufkasını pişiriyor. Akşama kadar süren pişirme işleminin ardından yufkalar, kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan yufkalar, soğuk kış günlerinde ekmek veya börek olarak tüketiliyor. El yapımı yufkalarla pişirilen börekler kış sofralarına ayrı lezzet katıyor.



Geleneksel ve doğal yöntemler ev ekonomisine de katkı sunuyor

Kendi kışlıklarının yanı sıra sipariş de alan kadınlar aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezine gelen siparişler kadınlar tarafından imece usulü üretilerek teslim ediliyor.

Her gün ayrı bir hanenin kışlık ihtiyacı için bir araya gelen kadınlar o gün o evin ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. İmece usulü hazırlık yaptıklarını belirten Şennur Karaca “Bu işi imece usulü de yaparız komşularımızla. Her sene eylül ekim ayı geldiği zaman yufkamızı, makarnamızı, tarhanamızı, salçamızı, arkadaşlarla komşularla birlikte yaparız işte" dedi.

Yufkanın her zaman yapıldığını öncelikle komşulara, arkadaşlara, kızlara kışlık olarak verildiğini belirten Ayşe Yıldız, “Sipariş olursa satışa da çıkarılıyor. Ekonomiye katkı sağlıyor” şeklinde konuşurken, Halime Demirel, "Komşularla beraber yufkadır, üçgen çocuklarımıza kendimize komşulara hazırlıyoruz. Kışın da eş dostla beraber yemek için kış hazırlığı yapıyoruz. Biz açıyoruz, arkadaşımız pişiriyor. İçine işte biraz bir şeyler atıyoruz. Yumurtadır, süttür yumrukluyoruz. Sabahleyin kahvaltımızı yapıyoruz. Bezdirmesiyle beraber ondan sonra da başlayıp pişiriyoruz böyle arkadaşlarla, komşularla" şeklinde ifade etti.