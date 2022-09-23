Kırklareli’nde balıkçılar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce balık satışı yapan tezgahlar denetlendi.

Su ürünleri av sezonunun açılmasıyla birlikte Kırklareli’ de su ürünlerine yönelik denetimler de sıklaştı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve ekiplerince Pazar yerinde yapılan denetimde asgari avlanılabilir boy ve hijyen yönünden incelendi.

İl Müdürü Mehmet Aksoy, balıkların yasal boyda avlanılmasının önemine değinerek “ Bu sene gördüğümüz kadarıyla avlanan balıklarımızın boyları ile ilgili çok büyük bir problem yok. Bu yıl bereketli bir sezon yaşıyoruz. Birçok teknemiz de Karadeniz’ de palamut avında. İnşallah bereketli bir su ürünleri av sezonu geçireceğiz" dedi. Sürdürülebilir avcılık için her balığa ömründe bir kere üreme fırsatı vermemiz gerekiyor. Balıkları yasal asgari boyda avlamamızın önemini vurgulayan AKSOY, "Hamsi balığında 9 santimetre, istavritte 13 santimetre, palamutta 25 santimetre, lüferde 18 santimetre balık boyuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tüketiciye, bu boyların altındaki balıkları almamalarını tavsiye ediyoruz. Onlar almazlarsa balıkçımız da bunları tutmaz" ifadelerini kullandı.

Aksoy, Kırklareli’nde 3 adet balıkçı barınağı, 2 adet su ürünleri kooperatifinin bulunduğu 2021 yılında 3 adet alabalık tesisinde 60 bin 684 kilogram alabalık üretimi karşılığında 45 bin 515 liralık ve geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınmasıyla alakalı 103 adet tekne sahibine 136 bin 250 liralık destek sağlandığını söyledi.

Öte yandan, Aksoy, İl genelinde genelinde 6 adet toplam 136 ton/yıl kapasiteli yetiştiricilik tesisin bulunduğunu ifade etti.