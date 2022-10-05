Kırıkkale’de farklı branşlarda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlandı.

Kırıkkale Valiliği, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) aracılığıyla farklı branşlarda faaliyet gösteren 15 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu. Spor malzemeleri, Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından kulüp başkanlarına teslim edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, halter, boks ve hokey gibi farklı branşlarda Avrupa şampiyonu olan milli sporculara da çeşitli hediyeler verdi.

Törende konuşan Tekbıyıkoğlu, spor alanında faaliyet gösteren kulüplere her daim destek vereceklerini belirtti. Tekbıyıkoğlu, Türk milletinin çok yetenekli olduğunu ifade ederek, dünyanın en başarılı sporcularının çıkarılabileceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor tesisleri sayısının arttırıldığını kaydeden Vali Tekbıyıkoğlu, devletin spor alanında gösterdiği gayretinin de takdir edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kırıkkale’de önemli spor aktivitelerinde bulunduklarını anlatan Bülent Tekbıyıkoğlu, "Boks alanında bir Türkiye şampiyonası düzenlendi. Türkiye’de en büyük katılımlı bir Türkiye şampiyonası, Kırıkkale’de düzenlendi. Hem yıldızlar bayan grubunda ve hem de yıldız genç erkekler grubunda oldukça yüksek katılım oldu. Onun akabinde ’Pedallar Anadolu’nun Kalbinde’ sloganıyla bir organizasyon düzenlendik. Kırıkkale’de ilk defa Türkiye şampiyonası etabı gerçekleştirilmiş oldu. Ben şehre teşekkür ediyorum, çünkü şehir bu şampiyonayı sahiplendi. Renkli bir havada, şehrimize bambaşka bir aksiyon kazandıracak şekilde tertip oldu. İnşallah bir sonraki sene de bunu uluslararası düzeye hep beraber, şehrin gayretiyle çıkarırız" dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Başkanı Sırrı Zengin de spor kulüplerine yapılan desteklerden dolayı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’na teşekkür etti.