Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2441 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında kirada yaşayan 45 yaşındaki Fatma Ateş'in iki gün önce bina girişindeki elektrik saati kişi ya da kişilerce söküldü. Kabloların ucu ise açık bırakılarak tehlikeye davetiye çıkarıldı. 40 dereceyi bulan sıcak havada mağdur olan kadın, saatinin yerinde olmaması nedeniyle polise de şikayette bulundu. Firmadan da elektrik saati talebinde bulunan kadın, 2 gündür sıcak havada elektriği olmadan yaşam mücadelesi veriyor. Aynı zamanda beyin anevrizması hastası olan Ateş, saatinin bir an önce takılması için yetkililerden destek istedi. Ateş'in bundan 6 ay önce de evinde çıkan yangında eşyaları zarar görmüştü.

2 çocuk annesi Fatma Ateş, 3 yıl önce adresindeki daireye kiracı olarak taşındığını belirtti. 3 yılın üzerinde beyin anevrizması hastası olduğunu dile getiren Ateş, “Çok zor günler geçirdim. Tek başıma 2 çocuğumda birlikte yaşıyorum. Ankara’ya tedavime gitmem gerekiyor. Devletimizin verdiği destekle geçiniyoruz. Çocuğumum ikisi de okuyor, kiram 850’ydi, 2 bin oldu, verdim. Ama daha da yükseltmem isteniyor. O istenilen paraları ben veremem” diye konuştu.



"Su bile içemiyorum"

Dün sabah saat 05.00 sırasında tuvalete kalkan çocuğunun elektriğinin olmadığını söylemesi üzerine yaptığı kontrollerde saatin yerinde olmadığını gördüğünü ifade eden Ateş, “Panoyu açtım baktım saat yerinde yoktu, öyle kalakaldım. Ev sahibinden şüpheleniyorum, başkası da gelip neden benim saatimi söküp götürsün. Polis başvurdum, ifade verdim. Çok zor şartlarda elektrik şirketine gittim. Borcum yok zaten. Saat getirip takacaklar ama ne zaman gelir bilmiyorum. Hava çok sıcak. Boğuluyorum, daralıyorum şu an. İki gündür acillik olmaktan yoruldum. Her şey buzdolabında, bir yudum su bile içemiyorum” dedi.



"Aç kalırım, kiramı aksatmam"

Kira sözleşmesinin geçen yıl sona erdiğini dile getiren ve konuşurken gözleri dolan Ateş, “Yenilemedik. Kiramı bankadan her ay düzenli şekilde ödüyorum. Aç kalırım ama gene kiramı eksik bırakmam. Kimse benim evimde ne yediğimi bilmiyor” diye konuştu.