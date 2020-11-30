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Üniversite yönetiminde korona toplantısı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un başkanlığında Covid-19 salgınına yönelik önlemleri konusunda Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonunda üst yönetim toplantısı gerçekleştirildi.

KİLİS 30.11.2020, 16:55
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Üniversite yönetiminde korona toplantısı
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un başkanlığında Covid-19 salgınına yönelik önlemleri konusunda Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonunda üst yönetim toplantısı gerçekleştirildi.

Covid-19 salgınına yönelik önlemlere dikkat edilerek yapılan toplantıya rektör yardımcıları, rektör danışmanları ve Üniversite Genel Sekreteri katıldı. Toplantıda Üniversitedeki eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili planlamalar ve ölçme-değerlendirme kapsamında yapılacak vizelere ilişkin konular ele alındı. Ayrıca Covid-19 salgını kapsamında alınabilecek ek tedbirler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Pandemi sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü ve bundan sonra da online eğitimin bu şekilde devam etmesi gerektiği vurgulandı. Toplantının devamında, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde akademik, sosyal ve kültürel alanlarda devam etmekte olan ve yürütülecek yeni projeler ele alındı.

Ayrıca toplantıda, Üniversite de görev yapan öğretim elemanlarının akademik yayın ve proje üretkenliklerinde dikkat çeken artışa da vurgu yapıldı.
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