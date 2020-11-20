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Rektör Karacoşkun’a Gaziantep’ten ziyaret

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Erdal Bay’ı makamında ağırladı.

KİLİS 20.11.2020, 10:05
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Rektör Karacoşkun’a Gaziantep’ten ziyaret
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Erdal Bay’ı makamında ağırladı.

Görüşmede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk ile Rektör Karacoşkun, Gaziantep ve Kilis arasındaki tarihsel ve kültürel bağların önemini vurguladılar.

Rektör Karacoşkun, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde gerçekleşen ve devam eden projeler hakkında bilgiler vererek Kilis ve çevre illerdeki kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti. Rektör Karacoşkun, bu yaklaşımın sadece kurumlara değil şehirlerin gelişimine de katkı sağladığını belirtti.

Rektörü Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk’e ve Prof. Dr. Erdal Bay’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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