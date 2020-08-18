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Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı yapıldı
ULUSLARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ (IOM) TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN NİHAT FERAH KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNİN AÇILIŞINI YAPILDI.
KİLİS 18.08.2020, 15:56
Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen Nihat Ferah Kültür ve Sanat Merkezinin açılışını yapıldı.
Nihat Ferah Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban tarafından gerçekleştirildi.
Kilis Belediye Başkanı Bulut ile IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban, yeni hazırlanan projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Projeler hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen bilgi verdi. IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban ve beraberindeki heyet daha sonra Kilis Belediyesine ait Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerini gezerek, Maske üretim ile diğer faaliyetleri yerinde inceledi.
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