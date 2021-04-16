banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
'Alacağım cAlacağım ceza en fazla 3-5 ay, her şeyi göze alıyorum'
'Alacağım cAlacağım ceza en fazla 3-5 ay, her şeyi göze alıyorum'
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı
6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı

Köylerde yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı köylerde İl Özel İdaresi tarafından yol yapımı çalışmalarına başlandı.

KİLİS 16.04.2021, 10:03
2
Köylerde yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı köylerde İl Özel İdaresi tarafından yol yapımı çalışmalarına başlandı.

İl Özel İdaresi tarafından Elbeyli ilçesine bağlı Çıldıroba -Havuzluçam karayolunun genişletme çalışmalarını başlandı. Kısa sürede genişletilecek yolun asfalt yapılacağı, bu yolun Alsancak Hudut Karakoluna bağlanacağı bildirildi.

Ayrıca Özel İdare tarafından Yenideğirmen köyü ile Kalbursait köyü İkizkaya mezrasında da yol çalışmalarına başlandığı bildirildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu