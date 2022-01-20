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Kilis’te göçmen kaçakçılığı
Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen bir kişi yakalandı.
KİLİS 20.01.2022, 12:31
Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi’nde yabancı uyruklu M.H’nin aracını durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldiği belirlenen yabancı uyruklu B.S, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan M.H, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.