Kilis’e sosyal koruma kalkanında 38 milyon TL

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis’e 38 Milyon 865 TL destek sağlandığını söyledi.

Milletvekili Dülger, krona virüs tedbirleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara 38 milyon 865 TL destek verildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Aile ve Çalışma Bakanlığımız tarafından salgın boyunca ihtiyaç sahiplerine ve çalışanlara Kilis’imize 38 milyon 865 TL 102 kuruş destek sağlandı. İlimize aktaran hükumetimiz pandemiden etkilenen hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyor” dedi.