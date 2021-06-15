Kilis’e 17 yılda 10 milyondan fazla ağaç dikildi

Kilis’te, 17 yılda 7 bin 110 hektar arazide çalışma yapılarak 10 milyon 652 bin 819 adet fidan toprakla buluşturulduğu açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Kilis’te, 2003-2020 yılları arasında 7 bin 110 hektar arazide çalışma yapılarak 10 milyon 652 bin 819 adet adet fidan toprakla buluşturuldu. 2018-2020 yılları arasında ise 470 hektar arazide çalışma yapılarak 846 bin 742 adet fidan toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Öte yandan Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orköy çalışmaları kapsamında 2003-2020 döneminde orman köylerinde yaşayan bin 438 aileye 8 milyon 350 bin 853 TL ferdi proje kredi ve hibe desteği sağlanırken, 2018-2020 arasında ise orman köylerinde yaşayan 24 aileye 804 bin 170 TL ferdi proje kredi ve hibe desteği verildi.

2021 yılında ise 3 milyon TL yatırım yapılacağı, ağaçlandırma çalışmalarında da 360 bin fidan dikimi gerçekleştirileceği bildirildi.