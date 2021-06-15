banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Sertab Erener köy yaşantısını sevdi
Sertab Erener köy yaşantısını sevdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar

Kilis’e 17 yılda 10 milyondan fazla ağaç dikildi

Kilis’te, 17 yılda 7 bin 110 hektar arazide çalışma yapılarak 10 milyon 652 bin 819 adet fidan toprakla buluşturulduğu açıklandı.

KİLİS 15.06.2021, 16:08
Kilis’e 17 yılda 10 milyondan fazla ağaç dikildi

Kilis’te, 17 yılda 7 bin 110 hektar arazide çalışma yapılarak 10 milyon 652 bin 819 adet fidan toprakla buluşturulduğu açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Kilis’te, 2003-2020 yılları arasında 7 bin 110 hektar arazide çalışma yapılarak 10 milyon 652 bin 819 adet adet fidan toprakla buluşturuldu. 2018-2020 yılları arasında ise 470 hektar arazide çalışma yapılarak 846 bin 742 adet fidan toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Öte yandan Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orköy çalışmaları kapsamında 2003-2020 döneminde orman köylerinde yaşayan bin 438 aileye 8 milyon 350 bin 853 TL ferdi proje kredi ve hibe desteği sağlanırken, 2018-2020 arasında ise orman köylerinde yaşayan 24 aileye 804 bin 170 TL ferdi proje kredi ve hibe desteği verildi.

2021 yılında ise 3 milyon TL yatırım yapılacağı, ağaçlandırma çalışmalarında da 360 bin fidan dikimi gerçekleştirileceği bildirildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493