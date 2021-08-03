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Kadınlara ve erkeklere yönelik evlilik eğitimleri sürüyor

Kilis’te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eğitimi verildi.

KİLİS 03.08.2021, 16:27
Kadınlara ve erkeklere yönelik evlilik eğitimleri sürüyor

Kilis’te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Kilis’te kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı ve erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele acil eylem planı kapsamında kurumlarda görevli personele eğitim verildi.

Eğitimlerin kurumlarda görevli erkek ve kadınlara yönelik devam edeceği bildirildi.
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