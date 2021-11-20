Jandarmadan Çocuk Hakları Günü’nde duygusal ziyaret

Kilis’in Polateli ilçesinde jandarma personeli, Çocuk Hakları Günü’nde engelli çocuğu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Polateli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, Ömeroğlu köyündeki engelli kız çocuğu ziyaret edilerek bebek hediye edildi. Ayrıca jandarma ekipleri, devriyede karşılaşılan çocuklara hediye verdi. Çocuklar jandarma ekiplerine teşekkür etti.