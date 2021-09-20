Dış cephe giydirme çalışmaları tam gaz sürüyor

Kilis’te Dolap Pazari Caddesi’nde dış cephe giydirme çalışmaları sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Caddesi’nin modern bir görünüm kazanması için dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirilmesi çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “Sokak sağlıklaştırma projemiz ile caddelerimiz daha modern bir görünüme kavuşuyor. Dolap Pazarı caddesinde de benzer bur uygulama yapıyoruz. Şuan çalışmalarımız aralıksız sürüyor. En kısa sürede burayı tamamlayarak, odun pazarı caddesine geçeceğiz. Ayrıca Sit alanı içerisinde olan 37 sokağın projelerini yaptık. Etap etap ihaleye çıkarak, sokak sağlıklaştırmalarını tamamlayacağız. Tarihi kent meydanı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığında proje tamamlanma aşamasında, proje tamamlandıktan sonra tarihi kent meydanı projesi hayata geçecek. Sabah pazarında bir han yapacağız” dedi.