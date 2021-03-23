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Artan Korona vakaları masaya yatırıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında mahalle muhtarlarının katılımıyla korona virüs vakaları mahalle mahelle masaya yatırıldı.

KİLİS 23.03.2021, 16:37
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Artan Korona vakaları masaya yatırıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında mahalle muhtarlarının katılımıyla korona virüs vakaları mahalle mahelle masaya yatırıldı.

Kırmızı kategoride bulunan Kilis’te, Vali Recep Soytürk başkanlığında İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık’ın da bulunduğu sağlık çalışanlarının da katıldığı toplantıda mahalle muhtarlarına korona virüs ile ilgili artan vakalar hakkında bilgi verilerek, muhtarlardan destek istendi.

Kilis’teki mahalle mahalle masaya yatırılarak pozitif vakaların değerlendirdiği toplantıda, ilerleyen günlerde yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.
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