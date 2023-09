Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Demirbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleden galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu ifade eden Demirbay, “Öncelikle çok mutluyum. Bugün maçı kazandık. Çok önemli bir maç. Lig maçı. Maçı komple 90 dakikayı analiz edersem; olgun bir takım gördük. Çok iyi bir takım gördük. En önemlisi takımdık. Bunun için maçı kazandık” şeklinde konuştu.



“Çok iyi kalitemiz var”

Takıma alışma süreci hakkında sorulan soruya Demirbay, “Diyelim uyduk kaç sıfır yenelim her maçı. Böyle bir durumda maçları kazanıyoruz. Mağlubiyetimiz yok. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Çok iyi kalitemiz var. Hiçbir kötü karakterimiz yok takımda. Bu da çok önemli bir şey. Böyle gidebilir” yanıtını verdi.



“Her zaman oynamak istiyorum”

Takımdaki geniş kadroda zaman zaman forma şansı bulamayacağı hatırlatılan Demirbay, “Benim hocalarıma güvenim sonsuz. Profesyonel bir oyuncuyum. İşim bu, bu yüzden hoca öyle karar verdiğinde mutlu olmam her maç oynamak istiyorum. Öyle olmadığı sürece zaten bir futbolcu herhalde o kadar profesyonel olamaz. Güvenim sonsuz, her maç oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı taraftarların kendisine ‘Dayı’ şeklinde lakap takmasının güzel bir şey olduğunu ifade etti.