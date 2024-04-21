Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde Pendikspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların son golünü penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Mücadelenin 90+3. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem'in vuruşunu kaleci Erdem Canpolat kurtardı. Daha sonra maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR'ın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattı. 25 yaşındaki futbolcu 90+6. dakikada bu sefer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.

Kerem Aktürkoğlu böylece Süper Lig'de bu sezonki 12. golünü attı.

Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 74. dakikada Hakim Ziyech'in yerine oyuna dahil oldu.