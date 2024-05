Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, “Şampiyonluk gerçekten şu son düdükten sonraki o an, o his, o mutluluk için bir bütün sezon hatta geçen sezondan beri bu sezonki şampiyonluğu da hayal ettik ve sonunda gerçekten gülen taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. Biz inanıyorduk. Geçen hafta olmadı. Üzüldük, camiamız üzüldü, taraftarımız üzüldü, biz de üzüldük. Ama böylesi bence daha güzel oldu, daha tatlı oldu. Çünkü biraz umut vermek güzel oldu herkese. Biz de biraz silkelendik diyelim. Sonunda gülen taraf biz olduk, şampiyon olan taraf biz olduk. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Altını da çizelim. Sakın kimse yanlış anlamasın. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Kimse bizim emeğimize, yaptıklarımıza laf uzatamaz. Çünkü yaklaşık 11 aydır bir mücadele veriyoruz. Sezonu erken açtık. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynadık ve o serüvenden buralara kadar gelmek zordu. Ama bir kadar güzeldi. Dediğim gibi çok güzel, çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.



"Fenerbahçe maçından sonra ben de çok hırslandım"

Galatasaray’ın hedefleriyle ilgili bir soru üzerine Aktürkoğlu, “Galatasaray’ın hedefleri bitmez. Şampiyonluk yine 25. şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi’nde tabii ki yine gruplara kalıp, Play-off’u geçip, gruplara kalıp sonrasında play-off’u geçmek. Ben bu şampiyonluğu aileme armağan ediyorum. Çünkü benim her zaman destekçim kendileri. Bugün de buradalardı sağ olsunlar. Onlar olmasa belki de çok daha farklı bir kariyerim de olabilirdi benim. İyi günde, kötü günde her zaman benim yanımdalar. Tabii ki aileme armağan ediyorum. İyi günde çok ön planda durmayı sevmiyorum. Çünkü o zaman biraz arkada kalmayı seviyorum. Çünkü genel olarak bundan önceki yıllarda da Türk futbolcuları biraz böyle geri planda kaldığı için. Biz böyle alıştık, böyle gördük. Ben abilerimden de böyle gördüm. Ama kötü günlerde elimizi taşın altına sokmamız lazım. Bu sadece benim için değil. Arda abinin bir lafa var; ‘Galatasaray’ı savunacak biri çıkar’. Ben olurum, başkası olur. Bugün ben oldum, yarın başkası da olur. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben 3 aydır bilmiyorum fark ediyor mu kimse. Paylaşım yapmıyorum. Ama son maçtan sonra, Fenerbahçe maçından sonra ben de çok hırslandım. Şampiyonluğu kazanmayı iki kat daha fazla istedim ve bunun için bir meşale yakmam gerektiğini düşündüm. Güzel bir şey de oldu. Camiamız kenetlendi, takım arkadaşlarım da kenetlendi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti ve sonunda bugün de gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun ve galibiyet vardı. Taraftara kırgınlık, insan sevdiğine kırılırmış. Ben Galatasaray’ı çok seviyorum. Galatasaray’da çok güzel anılar, çok güzel arkadaşlıklar biriktirdim. İnişler çıkışlar olabilir. Ben bu sezon güzel bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. İstatistikler konuşuluyor. Bana geldiği zaman istatistikler konuşulmuyor. Ben alıştım, önüme bakacağım. Nerede olursam olayım, Galatasaray benim her zaman kalbimde olacak. Galatasaray’ı çok seviyorum. Galatasaray’ı ve ailemi gururlandırmak için bundan sonraki süreçte de çalışmaya mücadele etmeye devam edeceğim" diye konuştu.