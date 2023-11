Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe maratonu devam ediyor. 26 Ekim’de başlayan müzakereler Kasım ayı sonunda bitirilecek ve 2024 Bütçesi genel kurula sunulacak. Komisyonda her gün bir bakanlığın bütçesi görüşülüyor. Geçtiğimiz gün beşinci büyük bütçeli bakanlık olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi komisyonda görüşüldü. Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da Saadet Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdi. Arıkan konuşmasında, bitirilemeyen yatırımlardan 2023 hedeflerine, karayollarından haberleşmeye, demiryollarından denizciliğe pek çok konuya değindi. Konuşmasında 2011 Genel Seçimlerinden önce duyurulan 2023 hedeflerini ele alan Arıkan; ulaştırma, altyapı ve haberleşmede hedeflerin ortalama yüzde 20’lik bölümünü tutturulduğunu ifade ederek şu soruyu sordu;

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bünyesindeki karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık, haberleşme alanlarındaki bazı yatırımlara değindik. 2011’de ortaya konulan hedefler ile gerçekleşme oranlarını ortaya koyduk. Tekrar ifade edeceğim. Yapılan yatırımların, hizmetlerin, köprülerin, yolların karşısında değiliz. İşi biten, millete, memlekete faydalı bütün yatırımlarınızı tebrik ediyoruz. Fakat biz iktidara yıllardır trilyonlarca bütçeyi emanet ediyoruz. Şimdi önümüzdeki gerçekleşme oranları yüzde 26, yüzde 14, yüzde 52. Biz gerçekleşen yüzde 26’lık bölüme odaklanıp yeterli görürsek, vebal altına girmiş oluruz. Sorumuz şudur; bu büyük öngörüsüzlük için mazeretiniz nedir?"



"Kayseri’ye hızlı tren ne zaman gelecek"

Türkiye geneli yapılan hızlı trenlerin ve Kayseri hızlı treninin akıbeti de Arıkan’ın gündemindeydi. Arıkan sözlerine şöyle devam etti; "Bir Kayserili vatandaş ve Kayseri milletvekili olarak bakanlığınız ile ilgili bir sıkıntıyı dile getirmek istiyorum. Mesele hızlı tren meselesi. Biz hızlı tren meselesinin vitrin proje olduğunu ve her seçim meydanlarda nasıl dile getirildiğini gördük. Hızlı tren meselesinde hem stratejik planlamalarda hem de proje sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Öncelikle Sivas ve Kayseri gibi illerde Yüksek Hızlı Tren Projeleri planlanırken Yüksek Hızlı Tren Gar binalarının şehir dışına yapılması gibi stratejik bir planlama hatası yapıldı. Fakat daha sonra projelerin uzaması bir avantaj oldu ve aradan geçen zamanda idarecilerin değişmesiyle bu yanlıştan dönüldü ve tekrar Kayseri'de YHT Garının şehir merkezine alınmasına karar verildi. Bunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren Demiryolu Projesinin ilan edilmesinin ve proje aşaması üzerinden 15 yıl, inşaatın başlamasının üzerinden 11 yıl geçtikten sonra ancak açılabildi. Bursa Yüksek Hızlı Trende de aynı şeyi yaşadık. 2012 yılında başlayan, defalarca ikmale kalan Bursa, Yenişehir, Osmaneli, yüksek hızlı tren hattı hala tamamlanmadı. 2024’e tarih veriyorlar. Kayseri'ye hızlı trenin gelme hikayesinin de böyle olmasını arzu etmiyoruz. Fakat gidişat öyle. Bakan Kayseri Bölge Müdürlüğü yaptığından zannediyorum Kayseri üzerindeki karayolu yoğunluğunu daha iyi biliyorlardır. Kayseri kalesinin taşlarının dili olsa da konuşsa; kaç kez müjde verildiğini, kaç kez tehir edildiğini. Bizim hikayemiz de aslında 15 yıllık bir hikaye. Epey oyalandıktan sonra 2015 civarında iktidar tarafından daha fazla dillendirildi. Ocak 2018’de bir duyduk ki 'Müjde! Ankara-Kayseri arası bir buçuk saat olacak'. 'Hayırlı olsun' dedik. Sonra bir daha müjde verildi dendi ki; 'İhale yapıldı, kredi bulundu, 2026'da trene bineceğiz'. 23 Temmuz 2022 günü cumhurbaşkanının katılımı ile temel atma töreni yapıldı. 2022’de yapılan 2023 bütçe sunumunda 2027 tarihi verildi. Seçim zamanı cumhurbaşkanı Mayıs 2023’de Kayseri’mize geldi ve '2025’te bu iş tamam' dedi. Bakanlığınızdan gelen son bilgi ise şu; 'Ankara-Kayseri arasında Yozgat (Yerköy)-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesinde Dış Kredi onayı gerçekleşmiş olup, yükleniciye yer teslimi yapılmıştır. Şantiye kurulumları tamamlanmış, farklı noktalarda fiilen iş başlamıştır. Projenin 2028 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır'. Bizim hikayenin vuslatı şimdilik 2028’e ertelendi” dedi. Arıkan cümlelerini şu şekilde bitirdi;

"Bütçe hakkı anayasal bir haktır. Dolayısıyla üzerimizdeki yük büyüktür. Biz yol yapılmasına, köprü yapılmasına karşı değiliz. Bunlar yapılırken stratejik hataların karşısındayız. Doğanın katledilmesine karşıyız. Çok daha ucuza yapılabilecekken devasa bütçelerin ayrılmasına karşıyız. Biz hızlı trene de karşı değiliz. Her sefer tehir edilen projeler nedeniyle sizin ciddiyetsizliğinize karşıyız. Biz bu bütçeye karşı değiliz; fakat öngörüsüzce hazırlanmış harcama politikalarınıza karşıyız. Bunlar çözüldüğünde, zaten ortada bir problem kalmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hâzirunu saygıyla selamlıyorum.”