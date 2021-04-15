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Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde İhlas Haber Ajansı muhabiri, yaralı halde bulduğu doğanı veteriner hekimde tedavi ettirerek doğal yaşam alanına bıraktı.

KASTAMONU 15.04.2021, 15:20
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Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde İhlas Haber Ajansı muhabiri, yaralı halde bulduğu doğanı veteriner hekimde tedavi ettirerek doğal yaşam alanına bıraktı.

Kastamonu-Cide karayolu üzerinde bir haberden dönen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Erdem Demirci, yol kenarında yaralı halde Doğan’ı gördü. Aracını durdurarak yaralı doğanın yanına yaklaşan Demirci, soğuk havadan da etkilenen doğanı Cide’ye getirerek Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Yaralı doğan, jandarma ve Cide Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerince veteriner hekime muayene ettirildikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.
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