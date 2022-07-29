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Rektör Topal’dan Kastamonu SMMMO’ya ziyaret

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Numan Serdar Kulaksızoğlu’nu ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

KASTAMONU 29.07.2022, 15:50
Rektör Topal’dan Kastamonu SMMMO’ya ziyaret

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Numan Serdar Kulaksızoğlu’nu ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Kastamonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanlığına seçilen Numan Serdar Kulaksızoğlu’nu ziyaret etti.

Üniversite-sektör alanında iş birliğini önemsediklerini belirten Rektör Topal, bu çerçevede Kastamonu SMMMO ile Kastamonu Üniversitesi arasında devam eden iş birliği sahalarının bundan sonra da artarak devam etmesini istediklerini vurgulayarak, Başkan Kulaksızoğlu ve tüm yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu SMMMO Başkanı Kulaksızoğlu da Kastamonu Üniversitesinin kent için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Kastamonu SMMMO olarak Kastamonu Üniversitesi ile her türlü iş birliğine hazır olduklarının altını çizdi.

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