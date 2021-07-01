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Park halendeki iş makinesi yanarak hurdaya döndü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde park halindeki iş makinesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU 01.07.2021, 15:34
Park halendeki iş makinesi yanarak hurdaya döndü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde park halindeki iş makinesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çayırlı köyü Selimoğlu Mahallesi’nde Devlet Su İşlerinin sulama kanalı projesinde çalışan müteahhit firmaya ait olduğu öğrenilen iş makinesi, park halinde olduğu sırada yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yapılan müdahale neticesinde yangın söndürdü. Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
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