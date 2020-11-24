Kastamonu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yeminlerini etti.

Millet Mektepleri’nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, Cumhuriyet Meydanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programa Vali Vekili Vedat Yılmaz, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 5’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kutlama programı çerçevesinde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Programın devamında mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere ve personele hizmet şeref belgelerinin verilmesi, öğrenciler arasında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve müzik dinletisi yapıldı.

Öğretmenler günü çerçevesinde yapılan çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri ile emekli öğretmenlere ve personele hizmet şeref belgeleri Vali Vekili Yılmaz ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu tarafından takdim edildi.