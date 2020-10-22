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KUZKA Yönetim Kurulu Sinop’ta toplandı

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) 2020 YILI EKİM AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, ÇANKIRI VALİSİ ABDULLAH AYAZ BAŞKANLIĞINDA SİNOP’TA YAPILDI.

KASTAMONU 22.10.2020, 17:06
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KUZKA Yönetim Kurulu Sinop’ta toplandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2020 Yılı Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Sinop’ta gerçekleştirildi.

Sinop’ta yönetim kurulu toplantısı için bir araya gelen üyeler, öncesinde Sinop Valiliğinde ajans faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda üyelere KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, ajans tarafından Sinop’ta yürütülen projeler ile faaliyetlere ilişkin bir bilgilendirme sunumu yaptı. Yönetim kurulu üyeleri, bilgilendirme toplantısının ardından Sinop Üniversitesi Uygulama Oteli’nde, Çankırı Valisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ayaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Kastamonu Valisi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Çakır, yönetim kurulu üyeleri Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Kastamonu TSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Çankırı TSO Başkanı Hayrettin Çelikten, Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile ilgili personel yer aldı.

Yönetimi kurulu toplantısı KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç’in, ajans faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumunun ardından, 2021 yılı çalışma programı ve bütçe hazırlıkları ile uygulama aşamasındaki programlara ilişkin gündem maddelerinin üyeler tarafından görüşülüp, karara bağlanmasıyla sona erdi.

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