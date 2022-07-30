Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, başarı ivmesini yükseltiyor

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, araştırmalar sonucunda birçok kronik hastalık için potansiyel biyobelirteç olduğu kanıtlanmış circRNA’ların DMD hastalığının seyri boyunca davranışlarını inceleyerek, biyobelirteç olabilecek circRNA adaylarını belirleyecek.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, her geçen gün başarı ivmesini yükselterek, araştırma projelerinde kentin ve ülkenin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Uğur Akpulat’ın yürütücülüğünü yaptığı “Duchenne Musküler Distrofi Hastalarının Kan Dolaşımındaki circRNA’ların Belirlenmesi ve Biyobelirteç Potansiyellerinin Araştırılması” projesi TÜB İTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Dünya genelinde ve Türkiye’de 3 bin 500-5 bin erkek doğumunda bir karşılaşılan ve ilerleyici kas kaybı ile karakterize genetik bir hastalık olan "Duchenne Musküler Distrofi" (DMD) hastalığının uygulanan tedavi yaklaşımlarına erken yanıt gösteren herhangi bir biyobelirteç bulunmaması ve hastaların yüksek tedavi maliyetlerine katlanmalarına ya da ağır yan etkilere maruz kalmalarına neden olması sebebiyle proje ekibi tarafından çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi.

Araştırmalar neticesinde birçok kronik hastalık için potansiyel biyobelirteç olduğu kanıtlanmış circRNA’ların DMD hastalığının seyri boyunca davranışları incelenecek olup biyobelirteç olabilecek circRNA adayları belirlenecek.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Funda Çatan İnan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gökçen Öz Tuncer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gültekin Kutluk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Meral Bilgilisoy Filiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hülya Gündeşli, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genom Çalışmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özkan Özdemir’in araştırmacı olarak yer aldığı projenin danışmanlığını ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Füsun Toraman yapıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Öğretim Üyesi Dr. Uğur Akpulat’ı bu önemli çalışmadan dolayı tebrik ederek, başarılarının devam etmesini diledi.