Kastamonu’ da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Kastamonu’da duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde aracıyla seyir halinde bulunan bir vatandaş, yol kenarında bitkin halde gördüğü şahini DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine Şube Müdürlüğünde görevli av koruma ve kontrol ekipleri olay yerine sevk edildi. Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan şahinin veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinin ardından, kanadının altından yara aldığı tespit edildi. Tedavisi devam eden şahin, veteriner hekim kontrolünde bakım ve tedavi sürecini tamamlamasının ardından Şube Müdürlüğünce yeniden yaşam alanına salınacak.