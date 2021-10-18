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Daday’da muhtarlara eğitim

Kastamonu’nun Daday ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile eğitim verildi.

KASTAMONU 18.10.2021, 13:38
Daday’da muhtarlara eğitim

Kastamonu’nun Daday ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile eğitim verildi.

Daday Kaymakamlığı koordinatörlüğünde mahalle muhtarlarına eğitim verildi. Daday İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin verdi. Çok sayıda muhtarın katıldığı eğitimde muhtarlara, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesi, il ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.

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