Bitkisel üretime 55 milyon 823 bin TL’lik destek

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl Kastamonu çiftçisine toplam 55 milyon 823 bin 716 TL bitkisel üretim destekleme ödemesi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne ‘Tarıma Elverişli Olduğu Halde Kullanılmayan Alanlarda Sertifikalı Tohum Kullanılarak Buğday-Arpa Üretiminin Geliştirilmesi’ projesi sunuldu. Bakanlık tarafından kabul gören proje kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne 50 ton buğday ve 39.1 ton yazlık arpa tohumu gönderildi.

Gönderilen 50 ton buğday ve 39.1 ton yazlık arpa tohumu çiftçilere dağıtıldı. Tohum dağıtım törenine katılan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Murat Türkmen, “Tarımda yeni ürün, teknik bilgi ve yeni teknolojilerin çiftçi ve üreticilerimizle buluşmasında İl Müdürlüğümüz hep önde hep öncü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Genel bütçe imkânlarıyla kaynakları doğru ve verimli bir şekilde kullanarak üreticilerimizin üretime katkılarının artırılması, böylece gelir düzeylerinin yükseltilmesi birinci hedefimizdir. Bu konuda Bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleri ile hazırlamış olduğumuz projemizin tohum teslimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Projedeki hedeflerinin tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan tarlaların üretime kazandırılması olduğunu söyleyen Türkmen, “Kastamonu ilinde tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazi varlığı 166 bin 456 hektardır. Bu arazilerin proje sonrası buğday ve arpa tarımına kazandırılması hedeflenmektedir. Bir diğer hedefimiz buğday ve arpa tarımında verimin artırılmasıdır. Bu amaçla sertifikalı tohum desteği sağlanarak dekara verimin artırılması planlanmaktadır. Projemizin uygulamaya geçmesi ile boş ve nadas arazilerimizden 4 bin dekar alan tohumla buluşacak ve 1 milyon 400 bin kilogram ek ürün elde edilecektir” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 2020 yılında üreticilere toplam 55 milyon 823 bin 716 TL bitkisel üretim destekleme ödemesi yapıldığını vurgulayan Türkmen, “Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 2021 yılı için kurumumuzdan projeler istemiş ve kurumumuzca hazırlanan pek çok projeye onay vermiştir. Bu projelerden biri olan Tarıma Elverişli Olduğu Halde Kullanılmayan Alanlarda Sertifikalı Tohum Kullanılarak Buğday-Arpa Üretiminin Geliştirilmesi Projesi İlimiz Merkez ve 9 ilçesinde uygulanacak olup Bakanlığımızın desteklediği projenin maliyeti 310 bin 500 TL’dir. Dağıtımını yapacağımız 50 bin kilogram buğday ve 39 bin 100 kilogram arpa üreticimizle buluşacaktır. Bugün buradan başlattığımız projemizin üreticilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diler saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından tohumlar, üreticilere dağıtıldı.