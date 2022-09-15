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Alevlere teslim olan 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KASTAMONU 15.09.2022, 12:33
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasım Dinlemez’e (77) ait 2 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan Kasım ve Fatma Dinlemez çifti, yara almadan kurtulurken ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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